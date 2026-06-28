Austria and Algeria advance to World Cup round of 32, Iran eliminated

June 27 : Austria and Algeria were the last two teams to advance to the World Cup round of 32 after battling to a 3-3 draw in Kansas City on Saturday in a result that sent Iran out of the tournament.
• Algeria and Austria exchange late goals to both advance
• Iran needed either Algeria or Austria to prevail to move on to the knockout phase for the first time
• Algeria to face Switzerland at BC Place, Vancouver on July 2
• Austria to meet Spain at Los Angeles Stadium on July 2
Round of 32 fixtures:
South Africa v Canada, June 28, Los Angeles Stadium
Brazil v Japan, June 29, Houston Stadium
Germany v Paraguay, June 29, Boston Stadium
Netherlands v Morocco, June 29, Estadio Monterrey
Ivory Coast v Norway, June 30, Dallas Stadium
France v Sweden, June 30, New York New Jersey Stadium
Mexico v Ecuador, June 30, Mexico City Stadium
England v DR Congo, July 1, Atlanta Stadium
Belgium v Senegal, July 1, Seattle Stadium
U.S. v Bosnia and Herzegovina, July 1, San Francisco Bay Area Stadium
Spain v Austria, July 2, Los Angeles Stadium
Portugal v Croatia, July 2, Toronto Stadium
Switzerland v Algeria July 2, BC Place Vancouver
Australia v Egypt, July 3, Dallas Stadium
Argentina v Cape Verde, July 3, Miami Stadium
Columbia v Ghana, July 3, Kansas City Stadium