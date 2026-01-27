Logo
HIGHLIGHTS-Australian Open day 10
Jan 25, 2026; Melbourne, Victoria, Australia; Iva Jovic of United States in action against Yulia Putintseva of Kazakhstan in the fourth round of the women’s singles at the Australian Open at John Cain Arena in Melbourne Park. Mandatory Credit: Mike Frey-Imagn Images
Jan 25, 2026; Melbourne, Victoria, Australia; Learner Tien of United States celebrates his victory over Daniil Medvedev in the fourth round of the men’s singles at the Australian Open at Margaret Court Arena in Melbourne Park. Mandatory Credit: Mike Frey-Imagn Images
27 Jan 2026 08:59AM
Jan 27 : 0040 - PLAY STARTS ON ROD LAVER ARENA

Highly touted American teenager Iva Jovic, who is playing in her first Grand Slam as a seeded player, is battling big-hitting world number one Aryna Sabalenka in their quarterfinal on Rod Laver Arena's centre court.

Another promising young American, 20-year-old Learner Tien, will look to build on his win over Daniil Medvedev by slaying another giant when he faces third seed Alexander Zverev in the day's second quarterfinal.

AUSTRALIAN OPEN ORDER OF PLAY ON TUESDAY

Order of play on the 10th day of the Australian Open (prefix number denotes seeding):

ROD LAVER ARENA

Day session (0030 GMT/1130 AEDT)

1-Aryna Sabalenka (Belarus) v 29-Iva Jovic (U.S.)

Day session (0230 GMT/1330 AEDT)

3-Alexander Zverev (Germany) v 25-Learner Tien (U.S.)

Night session (0800 GMT/1900 AEDT)

3-Coco Gauff (U.S.) v 12-Elina Svitolina (Ukraine)

1-Carlos Alcaraz (Spain) v 6-Alex de Minaur (Australia)

Source: Reuters
