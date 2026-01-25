HIGHLIGHTS-Australian Open day eight

Jan 24 : Highlights of the eighth day at the Australian Open on Sunday (times GMT):
The top seeds are scheduled to appear back-to-back on Rod Laver Arena when Aryna Sabalenka meets Canadian teenager Victoria Mboko for the first time before Carlos Alcaraz faces American Tommy Paul in two compelling fourth-round matches.
ROD LAVER ARENA
Day session (0030 GMT/1130 AEDT)
1-Aryna Sabalenka (Belarus) v 17-Victoria Mboko (Canada)
1-Carlos Alcaraz (Spain) v 19-Tommy Paul (U.S.)
Night session (0800 GMT/1900 AEDT)
10-Alexander Bublik (Kazakhstan) v 6-Alex de Minaur (Australia)
12-Elina Svitolina (Ukraine) v 8-Mirra Andreeva (Russia)
MARGARET COURT ARENA
Day session (0030 GMT/1130 AEDT)
Laura Siegemund (Germany) and Edouard Roger-Vasselin (France) v Olivia Gadecki (Australia) and John Peers (Australia)
Storm Hunter (Australia) and Maya Joint (Australia) v 7-Anna Danilina (Kazakhstan) and 7-Aleksandra Krunic (Serbia)
3-Coco Gauff (U.S.) v 19-Karolina Muchova (Czech Republic)
11-Daniil Medvedev (Russia) v 25-Learner Tien (U.S.)
JOHN CAIN ARENA
Day session (0000 GMT/1100 AEDT)
14-Robert Cash (U.S.) and 14-JJ Tracy (U.S.) v 3-Marcel
Granollers (Spain) and 3-Horacio Zeballos (Argentina)
Yulia Putintseva (Kazakhstan) v 29-Iva Jovic (U.S.)
Adam Pavlasek (Czech Republic) and John-Patrick Smith (Australia) v Luke Johnson (UK) and Jan Zielinski (Poland)
3-Alexander Zverev (Germany) v 18-Francisco Cerundolo (Argentina)