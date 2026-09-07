US Open day eight

NEW YORK, Sept 6 : Highlights of the eighth day at the U.S. Open on Sunday (times GMT):
1656 SABALENKA BREEZES PAST TOWNSEND
Defending champion Aryna Sabalenka marched into the quarter-finals with a 6-4 6-3 win over Taylor Townsend.
1550 PLAY BEGINS
World number one Aryna Sabalenka began her fourth-round match against Taylor Townsend on Arthur Ashe Stadium.
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U.S. OPEN ORDER OF PLAY ON SUNDAY (prefix number denotes seeding):
ARTHUR ASHE STADIUM (1530 GMT/1130 ET)
1-Aryna Sabalenka (Belarus) v Taylor Townsend (U.S.)
20-Tommy Paul (U.S.) v 2-Carlos Alcaraz (Spain)
8-Ben Shelton (U.S.) v Stefanos Tsitsipas (Greece)
21-Anna Kalinskaya (Russia) v 26-Emma Navarro (U.S.)
LOUIS ARMSTRONG STADIUM (1500 GMT/1100 ET)
11-Marta Kostyuk (Ukraine) v 6-Linda Noskova (Czech Republic)
7-Daniil Medvedev (Russia) v 11-Frances Tiafoe (U.S.)
3-Jessica Pegula (U.S.) v 16-Sorana Cirstea (Romania)