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Sport

Argentina unchanged for quarter-final, Sow comes in for Switzerland
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Sport

Argentina unchanged for quarter-final, Sow comes in for Switzerland

Argentina unchanged for quarter-final, Sow comes in for Switzerland

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Argentina v Switzerland - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - July 11, 2026 Argentina's Lionel Messi during the warm up before the match REUTERS/Agustin Marcarian

12 Jul 2026 08:37AM
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KANSAS CITY, Missouri, July 11 : Argentina will face Switzerland in the World Cup quarter-final on Saturday with the same starting lineup that secured a 3-2 win over Egypt in the last 16, with striker Julian Alvarez and midfielder Leandro Paredes retaining their positions.

• Argentina coach Lionel Scaloni told reporters on Friday he planned to start with a "very similar team to the other match."

• Switzerland manager Murat Yakin makes one change from the side that beat Colombia on penalties after a goalless draw, with midfielder Djibril Sow replacing Ardon Jashari.

• Yakin said on Friday that Switzerland's leading scorer Johan Manzambi would again miss out with the knee injury that sidelined him against Colombia.

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Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julian Alvarez

Switzerland: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez; Granit Xhaka, Remo Freuler, Djibril Sow; Fabian Rieder, Dan Ndoye, Breel Embolo

Source: Reuters
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