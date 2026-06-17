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Sport

Austria bench veteran striker Arnautovic for World Cup opener v Jordan
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Sport

Austria bench veteran striker Arnautovic for World Cup opener v Jordan

Austria bench veteran striker Arnautovic for World Cup opener v Jordan
Soccer Football - International Friendly - Austria v Tunisia - Ernst Happel Stadion, Vienna, Austria - June 1, 2026 Austria's Marko Arnautovic applauds fans after the match REUTERS/Lisa Leutner
Austria bench veteran striker Arnautovic for World Cup opener v Jordan
Soccer Football - International Friendly - Austria v South Korea - Ernst Happel Stadion, Vienna, Austria - March 31, 2026 Austria's Sasa Kalajdzic REUTERS/Lisa Leutner
17 Jun 2026 11:02AM
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SANTA CLARA, CALIFORNIA, June 16 : Austria's all-time top goal-scorer Marko Arnautovic has been left on the bench, with Sasa Kalajdzic starting in attack in their Group J World Cup opener against debutants Jordan on Tuesday.

• Austria coach Ralf Rangnick has opted for Romano Schmid, Xaver Schlager and Marcel Sabitzer in a three-pronged attack behind Kalajdzic.

• Captain David Alaba will start in defence after playing no part in Austria's final two World Cup qualifiers.

• The match marks the end of Austria's 28-year exile from the World Cup.

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• Striker Ali Olwan and talismanic winger Mousa Al-Tamari start in attack for Jordan, with key forward Yazan Al-Naimat ruled out of the World Cup with a knee injury after scoring eight goals in qualification.

Austria: Alexander Schlager, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Sasa Kalajdzic

Jordan: Yazeed Abu Laila, Abdullah Nasib, Yazan Al‑Arab, Mohammad Abu Al‑Nadi, Noor Al‑Rawabdeh, Nizar Al‑Rashdan, Mousa Al‑Tamari, Ali Olwan, Ehsan Haddad, Muhannad Abu Taha, Ouda Al‑Fakhouri

Source: Reuters
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