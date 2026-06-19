Dzeko starts for Bosnia, Widmer comes into Swiss defence

INGLEWOOD, California, June 18 : Bosnia have selected veteran Edin Dzeko to lead their attack against Switzerland, who have brought in defender Silvan Widmer for their Group B match at Los Angeles Stadium on Thursday.

* Bosnia captain Dzeko returns to starting lineup after sitting out opening 1-1 draw with co-hosts Canada

* Widmer chosen at right back in place of Denis Zakaria after Swiss allowed late own goal in 1-1 draw with Qatar

* Veteran Ricardo Rodriguez anchors Switzerland defence

Switzerland: Gregor Kobel, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, Michel Aebischer, Fabian Rieder, Dan Ndoye, Breel Embolo

Bosnia and Herzegovina: Nikola Vasilj, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nikola Katic, Benjamin Tahirovic, Ivan Sunjic, Amar Memic, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko, Kerim Alajbegovic