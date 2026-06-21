Logo
Logo

Sport

Japan turn to Kamada, Ito with Kubo sidelined for Tunisia clash
WhatsApp Telegram Facebook Twitter Email LinkedIn
Advertisement
Advertisement

Sport

Japan turn to Kamada, Ito with Kubo sidelined for Tunisia clash

Japan turn to Kamada, Ito with Kubo sidelined for Tunisia clash

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group E - Germany v Japan - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - November 23, 2022 Japan's Ritsu Doan celebrates scoring their first goal with Daichi Kamada and Junya Ito REUTERS/Molly Darlington

21 Jun 2026 11:18AM (Updated: 21 Jun 2026 11:31AM)
WhatsApp Telegram Facebook Twitter Email LinkedIn

MONTERREY, Mexico June 20 - Japan coach Hajime Moriyasu will look to Daichi Kamada and Junya Ito to fill the offensive gap left by injured star midfielder Takefusa Kubo for their Group F clash against Tunisia on Saturday.

• Japan turn to Daichi Kamada and Junya Ito to cover for injured playmaker Takefusa Kubo.

• Takehiro Tomiyasu starts in defence as Moriyasu strengthens the back line.

• Tunisia name Aymen Dahmen in goal after their opening defeat.

CNA Games
Guess Word
Guess Word
Crack the word, one row at a time
Buzzword
Buzzword
Create words using the given letters
Mini Sudoku
Mini Sudoku
Tiny puzzle, mighty brain teaser
Mini Crossword
Mini Crossword
Small grid, big challenge
Word Search
Word Search
Spot as many words as you can
Show More
Show Less

• Hannibal Mejbri and captain Ellyes Skhiri anchor Tunisia’s midfield.

Lineups: 

Japan: Zion Suzuki, Ko Itakura, Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu, Ao Tanaka, Ritsu Doan, Keito Nakamura, Junya Ito, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ayase Ueda

Tunisia: Aymen Dahmen, Ali Abdi, Montassar Talbi, Omar Rekik, Dylan Bronn, Yan Valery, Hannibal Mejbri, Ellyes Skhiri, Anis Ben Slimane, Sebastian Tounekti, Elias Saad

Source: Reuters
Advertisement

Also worth reading

Content is loading...
Advertisement