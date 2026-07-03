Radradra back for Fiji against Wales

CARDIFF, July 2 : Fiji have recalled Semi Radradra for a first test outing in more than 18 months among nine changes to the line-up from their last international for Saturday’s Nations Championship clash against Wales.
• Radradra features for the first time since the 24-19 win over Wales in November 2024.
• Fiji’s last outing was against Spain in Madrid in November when they won 41-33.
• The clash at the Cardiff City Stadium is Fiji’s game but they have ceded home advantage for financial reasons.
• Acting coach Senirusi Seruvakula takes charge after the departure in April of Mick Byrne
Team:
15-Salesi Rayasi, 14-Selestino Ravutamada, 13-Semi Radradra, 12-Josua Tuisova, 11-Jiuta Wainiqolo, 10-Isaiah Armstrong-Ravula, 9-Frank Lomani, 8-Elia Canakaivata, 7-Kitione Salawa, 6-Pita-Gus Sowakula, 5-Temo Mayanavanua, 4-Isoa Nasilasila, 3-Tim Hoyt, 2-Tevita Ikanivere (captain), 1-Eroni Mawi
Replacements: 16-Zuriel Togiatama, 17-Livai Natave, 18-Peni Ravai, 19-Mesake Vocevoce, 20-Peceli Yato, 21-Simone Kuruvoli, 22-Vilimoni Botitu, 23-Kalaveti Ravouvou.
(Writing by Mark Gleeson in Atlanta; Editing by Clare Fallon)