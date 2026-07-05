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Sport

Wimbledon day seven
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Sport

Wimbledon day seven

Wimbledon day seven
Jul 3, 2026; London, United Kingdom; Naomi Osaka (JPN) celebrates after match point against Daria Kasatkina (AUS) (not pictured) on day five of The Championships Wimbledon 2026 at All England Lawn Tennis and Croquet Club. Mandatory Credit: Geoff Burke-Imagn Images
Wimbledon day seven
Jul 4, 2026; London, United Kingdom; Alexandra Eala of the Philippines returns a shot during her match against Iga Swiatek of Poland on day six at All England Lawn Tennis and Croquet Club. Mandatory Credit: Susan Mullane-Imagn Images
05 Jul 2026 10:34PM (Updated: 05 Jul 2026 11:40PM)
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LONDON, July 5 : Highlights of the seventh day at Wimbledon on Sunday (times GMT):

1528 MUCHOVA TAKES DOWN KREJCIKOVA

Czech 10th seed Karolina Muchova survived a second-set wobble to defeat compatriot and 2024 Wimbledon champion Barbora Krejcikova 7-5 5-7 6-3 to reach the Wimbledon quarter-finals. 

1420 PEGULA DEFEATS JOVIC

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American fourth seed Jessica Pegula overcame a slow start to beat 16th seed Iva Jovic 4-6 6-3 6-1 in an all-American battle to reach the quarter-finals.

1007 PLAY UNDER WAY

Play got underway under sunny skies at the All England Club, with the temperature around 23 degrees Celsius.

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WIMBLEDON ORDER OF PLAY ON SUNDAY (prefix number denotes seeding)

CENTRE COURT (Play begins at 1230 GMT)

Roman Safiullin (Russia) v 7-Novak Djokovic (Serbia)

1-Aryna Sabalenka (Belarus) v 14-Naomi Osaka (Japan)

1-Jannik Sinner (Italy) v Shintaro Mochizuki (Japan)

COURT NUMBER ONE (Play begins at 1200 GMT)

4-Jessica Pegula (U.S.) v 16-Iva Jovic (U.S.)

3-Felix Auger-Aliassime (Canada) v 22-Alejandro Davidovich Fokina (Spain)

11-Belinda Bencic (Switzerland) v 7-Coco Gauff (U.S.)

COURT NUMBER TWO (Play begins at 1000 GMT)

1-Harri Heliovaara (Finland)/Henry Patten (Britain) v Adam Pavlasek (Czech Republic)/Patrik Rikl (Czech Republic)

10-Karolina Muchova (Czech Republic) v Barbora Krejcikova (Czech Republic)

Hubert Hurkacz (Poland) v Jan-Lennard Struff (Germany)

(Compiled by Aadi Nair in Bengaluru; editing by Toby Chopra and Pritha Sarkar)

Source: Reuters
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