Wimbledon day seven

LONDON, July 5 : Highlights of the seventh day at Wimbledon on Sunday (times GMT):
1528 MUCHOVA TAKES DOWN KREJCIKOVA
Czech 10th seed Karolina Muchova survived a second-set wobble to defeat compatriot and 2024 Wimbledon champion Barbora Krejcikova 7-5 5-7 6-3 to reach the Wimbledon quarter-finals.
1420 PEGULA DEFEATS JOVIC
American fourth seed Jessica Pegula overcame a slow start to beat 16th seed Iva Jovic 4-6 6-3 6-1 in an all-American battle to reach the quarter-finals.
1007 PLAY UNDER WAY
Play got underway under sunny skies at the All England Club, with the temperature around 23 degrees Celsius.
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WIMBLEDON ORDER OF PLAY ON SUNDAY (prefix number denotes seeding)
CENTRE COURT (Play begins at 1230 GMT)
Roman Safiullin (Russia) v 7-Novak Djokovic (Serbia)
1-Aryna Sabalenka (Belarus) v 14-Naomi Osaka (Japan)
1-Jannik Sinner (Italy) v Shintaro Mochizuki (Japan)
COURT NUMBER ONE (Play begins at 1200 GMT)
4-Jessica Pegula (U.S.) v 16-Iva Jovic (U.S.)
3-Felix Auger-Aliassime (Canada) v 22-Alejandro Davidovich Fokina (Spain)
11-Belinda Bencic (Switzerland) v 7-Coco Gauff (U.S.)
COURT NUMBER TWO (Play begins at 1000 GMT)
1-Harri Heliovaara (Finland)/Henry Patten (Britain) v Adam Pavlasek (Czech Republic)/Patrik Rikl (Czech Republic)
10-Karolina Muchova (Czech Republic) v Barbora Krejcikova (Czech Republic)
Hubert Hurkacz (Poland) v Jan-Lennard Struff (Germany)
(Compiled by Aadi Nair in Bengaluru; editing by Toby Chopra and Pritha Sarkar)