Wimbledon day three

LONDON, July 1 : Highlights of the third day at Wimbledon on Wednesday (times GMT):
1115 OSAKA SAILS INTO THIRD ROUND
Four-time Grand Slam champion and Japanese 14th seed Naomi Osaka beat Russian Anastasia Gasanova 6-3 6-2.
1113 OSTAPENKO BEATS RUZIC
Former French Open winner Jelena Ostapenko brushed aside Antonia Ruzic 6-2 6-0.
1035 PLAY UNDER WAY
Play began under sunny skies at the All England Club, with the temperature hovering around 22 degrees Celsius.
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WIMBLEDON ORDER OF PLAY ON WEDNESDAY (prefix number denotes seeding)
CENTRE COURT (Play begins at 1230 GMT)
1-Jannik Sinner (Italy) v Nuno Borges (Portugal)
Barbora Krejcikova (Czech Republic) v 5-Mirra Andreeva (Russia)
Stefanos Tsitsipas (Greece) v 7-Novak Djokovic (Serbia)
COURT NUMBER ONE (Play begins at 1200 GMT)
1-Aryna Sabalenka (Belarus) v McCartney Kessler (U.S.)
Solana Sierra (Argentina) v 7- Coco Gauff (U.S.)
3-Felix Auger-Aliassime (Canada) v Dino Prizmic (Croatia)
COURT NUMBER TWO (Play begins at 1000 GMT)
Anastasia Gasanova (Russia) v 14-Naomi Osaka (Japan)
Daniel Merida (Spain) v 8-Daniil Medvedev (Russia)
4-Jessica Pegula (U.S.) v Sara Sorribes Tormo (Spain)
23-Rafael Jodar (Spain) v Pablo Carreno Busta (Spain)
(Compiled by Aadi Nair and Chiranjit Ojha in Bengaluru; editing by Clare Fallon)