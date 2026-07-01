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Sport

Wimbledon day three
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Sport

Wimbledon day three

Wimbledon day three
Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 1, 2026 Japan's Naomi Osaka in action during her second round match against Russia's Anastasia Gasanova REUTERS/Andrew Couldridge
Wimbledon day three
Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - June 29, 2026 Italy's Jannik Sinner celebrates winning his first round match against Serbia's Miomir Kecmanovic REUTERS/Toby Melville
Wimbledon day three
Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - June 29, 2026 Serbia's Novak Djokovic celebrates winning his first round match against China's Yibing Wu REUTERS/Toby Melville
Wimbledon day three
Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - June 29, 2026 Belarus' Aryna Sabalenka in action during her first round match against Serbia's Teodora Kostovic REUTERS/Toby Melville
Wimbledon day three
Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - June 29, 2026 General view during the first round match between Serbia's Teodora Kostovic and Belarus' Aryna Sabalenka REUTERS/Toby Melville
01 Jul 2026 07:24PM (Updated: 01 Jul 2026 07:29PM)
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LONDON, July 1 : Highlights of the third day at Wimbledon on Wednesday (times GMT):

1115 OSAKA SAILS INTO THIRD ROUND

Four-time Grand Slam champion and Japanese 14th seed Naomi Osaka beat Russian Anastasia Gasanova 6-3 6-2.

1113 OSTAPENKO BEATS RUZIC

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Former French Open winner Jelena Ostapenko brushed aside Antonia Ruzic 6-2 6-0.

1035 PLAY UNDER WAY

Play began under sunny skies at the All England Club, with the temperature hovering around 22 degrees Celsius.

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WIMBLEDON ORDER OF PLAY ON WEDNESDAY (prefix number denotes seeding)

CENTRE COURT (Play begins at 1230 GMT)

1-Jannik Sinner (Italy) v Nuno Borges (Portugal)

Barbora Krejcikova (Czech Republic) v 5-Mirra Andreeva (Russia)

Stefanos Tsitsipas (Greece) v 7-Novak Djokovic (Serbia)

COURT NUMBER ONE (Play begins at 1200 GMT)

1-Aryna Sabalenka (Belarus) v McCartney Kessler (U.S.)

Solana Sierra (Argentina) v 7- Coco Gauff (U.S.)

3-Felix Auger-Aliassime (Canada) v Dino Prizmic (Croatia)

COURT NUMBER TWO (Play begins at 1000 GMT)

Anastasia Gasanova (Russia) v 14-Naomi Osaka (Japan)

Daniel Merida (Spain) v 8-Daniil Medvedev (Russia)

4-Jessica Pegula (U.S.) v Sara Sorribes Tormo (Spain)

23-Rafael Jodar (Spain) v Pablo Carreno Busta (Spain)

(Compiled by Aadi Nair and Chiranjit Ojha in Bengaluru; editing by Clare Fallon)

Source: Reuters
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