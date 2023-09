Candu bagi remaja itu bernama medsos – apa dampaknya bagi kesehatan jiwa mereka?

Ranjini Veerappan, spesialis bersertifikat untuk masalah kecanduan di Holistic Psychotherapy Centre, mengatakan bahwa otak anak terus berkembang dan tumbuh pesat hingga usia kurang lebih 25 tahun.

Menurutnya, karena kemampuan mereka dalam mengambil keputusan, mengendalikan impuls, dan membuat penilaian masih berkembang, penggunaan medsos yang berlebihan dapat memengaruhi perkembangan otak mereka, dengan berbagai kemungkinan konsekuensi kognitif dan emosional jangka panjang.

Ranjini menambahkan, karena usia, kemampuan mereka menangani berbagai situasi pelik yang mungkin muncul di dunia digital juga terbatas, dan ini dapat memengaruhi kesehatan mental mereka.

Pakar-pakar lain pun menekankan bahwa remaja yang kecanduan medsos akan sulit mengembangkan kemampuan kognitif maupun mengelola emosi — dua bekal penting bagi mereka ketika dewasa.

GAMBARAN BESARNYA

Meski bukti kian banyak, para pakar mengatakan kepada TODAY bahwa kecanduan media sosial belum diakui sebagai gangguan kesehatan mental dalam Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Jiwa (DSM). Manual ini menyajikan klasifikasi standar gangguan mental bagi para profesional kesehatan mental di negara-negara seperti Singapura dan AS.

"Maka kami cuma bisa menyoroti dampak penggunaan medsos yang berlebihan, tapi tidak bisa bicara soal diagnosis karena ini bukan gangguan mental yang diakui," ujar dr. Ong Say How, seorang konsultan senior dan kepala departemen psikiatri tumbuh kembang manusia di Institute of Mental Health, Singapura.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) selaku penyusun Klasifikasi Internasional Penyakit (ICD) juga belum membentuk komite kerja resmi untuk menyelidiki gangguan penggunaan media sosial. Ini disampaikan oleh Julianna Pang, seorang terapis kecanduan di Visions by Promises.

Julianna menambahkan, agar suatu kondisi dapat dimasukkan ke dalam ICD, diperlukan pengumpulan data penelitian yang memadai dengan hasil yang konsisten dari seluruh dunia mengenai kriteria diagnostik kondisi tersebut, penilaian tingkat keparahan, dan rekomendasi perawatan.

Tidak disertakannya kondisi tersebut dalam ICD secara formal dapat memengaruhi konsistensi terminologi, pilihan alat diagnostik yang digunakan, dan rekomendasi perawatan, jelas Julianna.

Selain itu, meski beberapa penelitian telah menemukan korelasi antara penggunaan medsos berlebihan dan dampak negatifnya bagi kesehatan mental anak dan remaja, para ahli sepakat akan perlunya penelitian lebih lanjut guna menilai berbagai dampak tersebut secara konklusif, serta untuk membuktikan bahwa media sosial memang memiliki efek buruk pada kesehatan mental remaja.