Menyoal perselingkuhan: Mengapa bisa terjadi dan bagaimana mempertahankan pernikahan

PASANGAN ANDA SELINGKUH, APA YANG HARUS DILAKUKAN?

Entah itu selingkuh fisik atau perasaan, akibat dari perselingkuhan bisa sangat merusak bagi pasangan suami istri. Bahkan, para ahli menemukan bahwa trauma akibat diselingkuhi mirip seperti gangguan stres pasca-trauma atau PTSD yang kerap dialami tim tanggap bencana. Profesor Dennis Ortman dalam bukunya "Transcending Post-Infidelity Stress Disorder: The Six Stages Of Healing (Mengatasi Gangguan Stres Pasca Perselingkuhan: Enam Tahap Penyembuhan)", menggambarkan syok mental dan emosional akibat diselingkuhi sebagai gangguan stres pasca perselingkuhan atau PISD.

Jika Anda pernah diselingkuhi, bagaimana cara menghadapi rasa sakitnya dikhianati dan trauma yang ditimbulkannya? Dan bagaimana menghadapi perselingkuhan jika Anda memiliki anak? Sebelum berkutat dengan pertanyaan-pertanyaan berat tersebut, tanya kepada diri Anda: Apakah masih ada cinta di dalam hati? "Cinta sangat penting agar pernikahan bisa berlanjut," kata dr. Lim.