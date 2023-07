Hanya jauhari kenal manikam: Pakar ini boleh bezakan antara barangan tulen dengan yang palsu

SINGAPURA: Pasaran barangan terpakai dunia dijangka mencecah AS$350 bilion (RM1.6 trilion) menjelang 2027. Menurut laporan jualan tahunan 2023 Thredup, sebuah platform jual-beli barangan terpakai dalam talian, pangguna Gen-Z dan generasi milenial adalah antara mereka yang akan menyumbang hampir dua pertiga daripada peningkatan perbelanjaan ini.

Pada tahun 2022 sahaja, didapati bahawa dua daripada setiap lima barang dalam almari Gen-Z adalah barangan terpakai.

Berkenaan barang mewah terpakai khususnya pula, syarikat penyelidikan ResearchAndMarkets.com meramalkan pasaran ini akan mencecah AS$51 bilion pada tahun 2028.

Baik kerana untuk memenuhi keinginan memiliki barangan mewah atau barangan vintaj, atau pun kerana mahu menjalani kehidupan yang lebih lestari dan tidak membazir, ini semua menyumbang kepada bagaimana pasaran barangan terpakai telah menjadi sebahagian daripada dunia fesyen utama.

Jadi di mana kita boleh mendapatkan barang-barang terpakai ini?

Hari ini, terdapat banyak pilihan, baik dari luar talian atau menerusi tempahan talian. Malah jenama-jenama besar juga turut sertai fenomena ini. Di AS, Nordstrom melancarkan See You Tomorrow, sebuah pasaran dalam talian yang juga mempunyai bahagian di kedai utamanya di NYC yang menawarkan pakaian dan aksesori terpakai. Di UK, Selfridges memiliki konsep yang sama, iaitu Reselfridges yang menawarkan perniagaan dalam talian dan luar talian di kedai utamanya di London.

Dan sudah tentu, terdapat juga Vestiaire Collective, pasaran dalam talian terkemuka dunia yang menawarkan penjualan semula barangan mewah terpakai, dari fesyen dan perhiasan sedia dipakai hingga beg dan kasut. Selain daripada laman web, terdapat juga aplikasi yang memudahkan pencarian dan pembelian pada lewat malam.

PERLUNYA PENILAI KETULENAN

Namun, ketika kita hendak membeli barangan terpakai mungkin perkara yang membimbangkan adalah sejauh mana sesuatu barang itu adalah barangan tulen. Mujur kini ada perkhidmatan pengesah ketulenan yang boleh dipercayai, dengan Vestiaire Collective mempunyai lebih 80 orang tulen(untuk digital dan barangan fizikal).

Menurut salah seorang pengesah ketulenan barangan, Kai Ning, menjadi seorang pengesah ketulenan bukan hanya melibatkan pengetahuan atau kepakaran, tetapi juga minat. “Kami menggunakan semua deria kami, dari penglihatan hingga pendengaran, bau dan sentuhan untuk menjalankan tugas. Akhirnya, bahkan deria kita akan mula membina ‘memori otot’ yang akan membantu kita mengingati bagaimana barangan tulen itu berupa, berbunyi, berbau dan rasanya.”