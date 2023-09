Pasangan Malaysia ini pikat hati warga New York dengan ‘Lady Wong’ – bakeri kueh Asia Tenggara

Selain kueh, Lady Wong juga menghidangkan kek moden seperti Petit Gateau, kek gulung dan kek ‘chiffon’. Ia menampilkan perisa yang terdiri daripada pandan dan mangga hingga durian dan keladi. Pastri yang enak seperti karipap dan lemper boleh dicuba di kedai.

Minuman juga mempunyai kelainan mengikut citarasa Asia Tenggara, dan ini termasuk air ‘Kalamansi Lemonade’, Asam Soda dan Pandan Latte Ais. “Dari segi pastri kami, (mneu) Lady Wong berubah-ubah setiap hari, dan menu yang kami tawarkan termasuk pastri moden berdasarkan semua maklum balas daripada pelanggan,” tambah Anthony.

Sejak dibuka, Lady Wong telah mengumpulkan lebih ramai peminat, menarik perhatian The New York Times, The New Yorker, dan Forbes. Eater, portal kandungan digital berkisarkan makanan dan tempat makan, turut menggelarnya sebagai "kedai roti terhangat di NYC terkini".