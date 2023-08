Dari Charles & Keith ke Ginlee Studio: Bagaimana jenama pakaian Singapura cipta semula fesyen kitaran

Kita semua pernah mengalaminya. Kita membeli aksesori untuk menggayakan pakaian kita tetapi mendapati gaya kita sering berubah tahun demi tahun.

Akibatnya, kita memiliki aksesori yang tidak lagi kita gunakan. Di sinilah pengasas Heart On My Shirt (HOMS) Katherine Oh sedia membantu. Oh mengambil barang kemas yang ditinggalkan atau tidak diingini dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baharu. Bahkan ia tidak perlu menjadi barang kemas. Oh boleh digunakan untuk apa sahaja, dari butang hingga barangan perak yang rumit. Apa yang menariknya adalah setiap kepingan bersifat unik dan satu-satu dalam jenisnya.

Memang terdapat sesuatu untuk semua orang, dari kalung tarikan hingga kancing pergelangan tangan dan anting-anting.

Oh juga menjalankan bengkel latihan di rumah bagi mereka yang berminat dalam proses mengubah barangan lama mereka kepada sesuatu yang baharu.

Harga barang kemas HOMS bermula dari S$20 dan boleh didapati melalui www.heartonmyshirtsg.com

6. Charles & Keith x thredUP

Inisiatif baharu oleh Charles & Keith dengan thredUp ini wajar diberi perhatian. Inisiatif Guna-Semula ini mungkin hanya tersedia untuk pelanggan yang tinggal di Amerika Syarikat pada masa ini, tetapi ia merupakan langkah besar bagi jenama asal Singapura ini.